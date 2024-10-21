Van’ın 11 ilçesinde karla karışık yağmurun beklendiğini duyuran Meteoroloji, Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini açıkladı.
Meteorolojinin yayımladığı verilerde; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde ise karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu sistemin hakim olacağı duyuruldu.
Yağışların bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor.
Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması öngörülüyor;
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu