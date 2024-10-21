Van’ın 11 ilçesinde karla karışık yağmurun beklendiğini duyuran Meteoroloji, Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini açıkladı.

Meteorolojinin yayımladığı verilerde; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde ise karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu sistemin hakim olacağı duyuruldu.

Yağışların bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor.

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması öngörülüyor;

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu