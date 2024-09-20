Havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini duyuran Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van ve çevre illeri uyardı.

Kuvvetli yağışın beklendiğini duyuran Meteoroloji uyarıda bulunarak şunları bildirdi;

“Bölgemiz genelinde beklenen yağışların kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece düşerek mevsim normalleri altında seyredeceği Van’da rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi ön görülüyor.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE OLACAK;

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 C

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 C

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 C

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 C

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 C

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 C

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 C

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 C

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C