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Van Valiliği himayesinde gerçekleştirilen okul sporları judo müsabakalarında Ferit Melen Ortaokulu önemli bir başarı elde etti.

Judo branşında yapılan müsabakalarda 55 kg Yıldız Erkekler kategorisinde Eymen Elmas, 48 kg Yıldız Kızlar kategorisinde Gamze Polat, 44 kg Yıldız Kızlar kategorisinde Rümeysa Almaz ve 40 kg Yıldız Kızlar kategorisinde Yeşim Şeylan il birincisi olurken 36 kg Küçük Kızlar kategorisinde Azra Bozkurt ve 32 kg Küçük Kızlar kategorisinde Hira Nur Mete il üçüncüsü olmayı başardı.