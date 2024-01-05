Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van Emlakçılar Derneği erken seçime giderek yeniden Orhan Özdek'i başkan seçti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) binasında yapılan seçimlerde konuşan Başkan Özdek, Vanlı emlakçıların yaşadığı sorunları ele aldı.

Özdek, "Van'da emlakçıların birleşerek daha yüksek sesle haklarını savunmaları için burada bulunuyorum. Burada hepiniz adına bir mücadele veriyorum" dedi.

Emlakçıların işleyişine engel olan durumların var olduğuna değinen Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, "Bizler burada ev ve kira fiyatlarını belirliyoruz, fakat çoğu yerde merdiven altı kiralama olayı ya da emlakçılar dışında aracılar araya girebiliyor. Aynı şekilde kapıcılar özellikle de son zamanlarda emlakçıların işine ciddi manada engel olmaya başladı. Bu durumun önüne geçmek zorundayız, kira fiyatlarına da düzenleme getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Emlakçılar piyasasında fiyat değişkenliği çok çabuk olabiliyor, bizlerin bunlara düzenleme getirmesi gerekiyor." İfadelerine yer vererek emlakçı sektöründe düzenlemeler yaparak yeni bir yapılaşmaya gidileceğini aktardı.

Bu seçim sonucuyla beraber Van Emlakçılar Dayanışma Derneği'nde yeniden başkan seçilen Orhan Özdek, önümüzdeki günlerde daha etkin şekilde çalışacaklarını dile getirdi.