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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,4 oranında artarak 1.232.635 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yıla göre %63,2 oranında artarak 967.341 adet, hafif ticari araç pazarı %39,2 artarak 265.294 adet oldu.

SATIŞLAR ARTTI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Aralık ayında %37,7 otomobil pazarı %45,7, hafif ticari araç pazarı ise %13,3 oranında arttı.

2023 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Aralık ayına göre %37,7 artarak 158.653 adet oldu.

2023 Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %45,7 artarak 126.416 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %13,3 artarak 32.237 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %36,7 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %44,3 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %13,1 arttı.

EN ÇOK SUV ALINDI

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%51,1 pay, 493.957 adet) oldu.

SUV otomobilleri, %26,6 pay ve 257.469 adet satış ile Sedan, %20,4 pay ve 196.854 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

BENZİNLİ OTOMOBİLLER TERCİH EDİLDİ

Otomobil pazarı motor tipine göre;

Benzinli otomobil satışları 646.385 adetle %66,8 pay, dizel otomobil satışları 133.374 adetle %13,8 pay, hibrit otomobil satışları 104.804 adetle %10,8 pay, elektrikli otomobil satışları 72.179 adetle %7,5 pay ve otogazlı otomobil satışları 10.599 adetle %1,1 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %1662 artarak %72,4 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %318,1 artarak %27,6 pay aldı.

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12) SKODA | 35.041 ADET

11) CHERY | 40.590 ADET

10) DACİA | 41.339 ADET

9) HYUNDAİ | 58.738 ADET

8) TOYOTA | 59.125 ADET

7) CITROEN | 63.153 ADET

6) OPEL | 73.865 ADET

5) PEUGEOT | 78.632 ADEET

4) VOLKSWAGEN | 88. 776 ADET

3) FORD | 102.380 ADET

2) RENAULT | 135.645 ADET

1) FİAT | 193.622 ADET

1600cc VE ALTI LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Otomobil pazarı motor hacmine göre;

1600cc altındaki otomobil satışları %51,7 artarak %80,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %64,5 artarak %0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %84,5 artarak %0,3 pay aldı.

EN ÇOK SATAN MARKA FIAT

En çok otomobil ve hafif ticari araç satan marka Fiat oldu. Fiat'ı Renault takip etti. Ford üçüncülükle yetindi. Dördüncü Volkswagen beşinci Peugeot, altıncı ise Opel oldu.