Tahmini Okuma Süresi: dakika

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi ekibi başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya sosyal medya hesabından Kalp Merkezi ekibini tebrik etti.

Koroner Anjiyografi ve Kalp Kateterizasyonu esnasında kullanılan bir tür damar içi ultrasonik görüntüleme yöntemi olan IVUS Van'da ilk defa yapıldı.

Kalp Merkezi ekibinde yer alan Uzman Dr. Gürkan İmre, Uzman Dr. Ömer Kümet, Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Murat Sezgin tarafından yürütülen süreç başarıyla tamamlanarak bir ilke imza atıldı.