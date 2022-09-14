Vanspor, Adıyaman FK'ya konuk oluyor

Ligin üçüncü haftasında sahasında konuk ettiği 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kalan Vanspor, bugün deplasmanda karşılaşacağı Adıyaman FK'yı mağlup etmek istiyor. Ligde oynadığı 3 maçta, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Van temsilcisi, bugün deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 7'ye yükseltmek istiyor.

Adıyaman FK maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu deplasmanda ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda, Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde Adıyaman FK maçının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Vanspor, bugün oynayacağı zorlu maçı kazanmak istiyor.

Ligin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Pazarspor'u 90+3. dakikada Yaser Hacımustafaoğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup eden ve hanesine 3 puan yazdıran Van temsilcisi, Fethiyespor maçında ise 90+2. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 mağlup olmuştu. Pazar günü sahasında konuk ettiği 1461 Trabzon FK karşısında 1-0 geriye düşen ve maçı 1-1 berabere tamamlayan Vanspor, bugün oynayacağı maçta, galibiyet hedefliyor. Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda bugün saat 15.30'da başlayacak olan karşılaşmayı, Murat Türkoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Volkan Kaan Topal ve Doğu Yılmaz hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 9 puanla liderlik koltuğunda bulunan İskenderunspor deplasmanda 1461 Trabzon FK'nın konuğu olurken, 7 puanla ikinci sırada yer alan Zonguldak Kömürspor ise Kırklarelispor deplasmanına gidecek. 7 puanla üçüncü sırada yer alan Kocaelispor, Sarıyer deplasmanına giderken, Karacabey Belediyespor ise, Pazarspor deplasmanında puan veya puanlar arayacak. Serik Belediyespor sahasında Kırşehir Belediyespor'u konuk ederken, Ankara Demirspor ise, Bucaspor 1928 deplasmanına gidecek. Balıkesirspor sahasında Etimesgut Belediyespor'u misafir ederken, Uşakspor ise sahasında GMG Kastamonuspor ile mücadele edecek. Diyarbekirspor ise Fethiyespor deplasmanına gidecek.

Bölgegazetesi