Van Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden biri olan Belvan Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde istihdam edilmek üzere Felsefe, Matematik, Fizik, Biyoloji, Sınıf Öğretmenliği ve Kürt Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olan 15 eğitmen alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Erkek adaylar için; Askerlik durum itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Üniversitelerin en az lisans derecesi mezunu Felsefe, Matematik, Fizik, Biyoloji, Kürt Dili ve Kültürü (Yüksek Lisans), Sınıf Öğretmenliği ve Kürt Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak.

İlan tarihi itibariyle Van ili sınırlarında ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU TARİHİ

Van Büyükşehir Belediyesi'nin ilanına başvurmak isteyen adaylar, 14 Ağustos tarihinden itibaren Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. adresine şahsen müracaat edecek.