Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye başkan adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Ziyaretlerin bu günkü durağı Memur-Sen Van Şubesi, HAKSİAD Van Şubesi, Van İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Özel Halk Otobüsleri Derneği, TÜMSİAD Van Şubesi, Hızır Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifiyle Van-Bitlis-Hakkari Eczacı Odası oldu. AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray’ın da yer aldığı ziyaretlere, Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım, MDK üyesi Zahir Soğanda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve partililer de katıldı.

Vanlılarla, STK'lar ve derneklerle milletvekilliği döneminde de değişik vesilelerle hep bir araya geldiklerini belirten Arvas, “Bazen milletvekili olduk. Bazen milletvekili adayı olarak sizlerle hep irtibat halinde olduk. Talepleri gidermeye gayret ettik. İnsanların bizden bir talebi varsa, çözüm üretmek için gayret sarf ettik. Belki hepsini çözemedik. Belki hepsinde netice alamadık. Ama bu anlamda samimi bir şekilde çabamızı ortaya koyduk” dedi.

“ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR” ANLAYIŞI İLE BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİ HALKA SUNACAĞIZ”

Yeni ve şehrin geleceği için bir yola çıktıklarını söyleyen Arvas, “Van’ın sorunlarını çözme ve hizmet kalitesini artırmak için Büyükşehir Belediyesinin kurumsal kapasitesini güçlendireceğiz. Vatandaşların doğumdan ölümüne kadar, mahalli müşterek tüm ihtiyaçlarını kusursuz bir şekilde insan odaklı bir şekilde karşılayacağız.

Tüm bu uygulamaları hayata geçireceğiz. ‘Adalet mülkün temelidir’ anlayışı ile belediyecilik hizmetlerini halka sunacağız. Vatandaşla empati yaparak, vatandaşı mağdur etmeden, Vanlıların tavsiye ve önerileri ile kararları hızlı bir şekilde kendi yönetimimize katarak çalışacağız. Doğru planlama ve yönetimle gelecek belediyeciliği yeniden tasarlayacağız. Bütünleşik bir vizyonla yeni bir Van inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÖRNEK BİR BELEDİYECİLİK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Şehirde yeni sosyal donatı alanları, caddeler, bulvarlar yapacaklarını kaydeden Arvas, “Yeni yerleşim yerleri, yeni ulaşım modelleri, yeni bulvarlar, caddeler ile hemşerilerimizi kucaklayan parklar yaparak sosyal hayatı kolaylaştıracağız. Yaşamın ayrılmaz parçası haline gelen kültürel ve sanatsal etkinlikler ve buna imkân sağlayacak yatırımlarla şehrimizi cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz.

Van’ımızı bölgenin markası yaparak, inşallah ‘Yeni Yüzyılda Yeni Van’ anlayışıyla şehrimizi yıldızı parlayan yeni bir kent yapacağız. Belediyeye hizmet için talibiz. Örnek bir belediyecilik için çalışacağız. AK Parti belediyeciliği dünyaya örnek bir belediyeciliktir. Van'ın kronikleşmiş, bir an evvel çözülmesi gereken sorunları için çalışıyoruz, projeleri üretiyoruz. Yakın zamanda bunları da kamuoyuna sunacağız. Biz garibanların hukukunu korumak için varız, geliyoruz” diye konuştu.