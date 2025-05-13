Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan 2025 yılı Şubat ayı verilerine göre doğal gaz tüketiminin en fazla olduğu il 1.255,418 milyon Sm3 ile İstanbul olurken, bu dönemde doğal gaz kullanımının en az olduğu il ise 4,135 milyon Sm3 ile Tunceli oldu.

2025 yılı Şubat ayında Van’ın kullandığı toplam doğal gaz miktarı 56,487 milyon Sm3 olarak kayıtlarda yer aldı. Van’da kullanılan doğal gazın türü incelendiğinde, ağırlıklı olarak boru hattıyla dağıtılan doğal gazın tercih edildiği görüldü.

Van’da kullanılan CNG miktarı 0,188 milyon Sm3 olurken, aynı dönemde kullanılan LNG doğal gaz miktarı ise 0,079 milyon Sm3 olarak raporda yer aldı.

Aynı dönemde Van, Erzurum’dan sonra Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla doğal gaz tüketen ikinci il oldu. Erzurum’un kullandığı toplam doğal gaz miktarı ise 68,573 milyon Sm3 olarak kayıtlarda yer aldı.

Türkiye’de 2025 yılı Şubat ayında kullanılan toplam doğal gaz miktarı ise 7.550,713 milyon Sm3 olarak açıklandı.