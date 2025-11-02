Yüksek dağların yamaçlarından geçen ve her yıl kış mevsiminde sürücüleri endişelendiren Van-Bahçesaray kara yolunda 5 yıl önce düşen iki çığ, büyük acıların yaşanmasına neden oldu.

Kara yolunda 4 ve 5 Şubat 2020'de düşen iki çığ sonucu 42 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından benzer acıların yaşanmaması için yol, her yıl kışın trafiğe kapatılıyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce bu yıl başlatılan önlemler kapsamında sık sık çığların düştüğü iki büyük yatakta kar kütlelerinin hızını düşürmek için "palye" adı verilen derin ve geniş setler kazıldı.

Çığ yataklarına kar seviyesini gösteren direkler yerleştiren ekipler, tüm hava şartlarında kayıt alabilme özelliğine sahip kameralarla da bölgedeki kar hareketliliğini 7/24 izleyebilecek.

İş makineleriyle bir aydır yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla yoldaki çığ riski azaltılarak kışın uygun görülen günlerde vatandaşlara güvenli ulaşım imkanı sağlanacak.

"Alınan tedbirleri çok önemli buluyoruz"

Çalışmaları memnuniyetle karşılayan sürücü Cebrail Özmen, AA muhabirine, yolun Karabet Geçidi'nin olduğu bölgeye her sene kışın metrelerce kar düştüğünü söyledi.

Yaz aylarına kadar erimeyen karın çığ riski oluşturduğunu belirten Özmen, şunları kaydetti:

"Alınan tedbirleri çok önemli buluyoruz. Gözlemlediğim kadarıyla bölgeye kar ölçüm direkleri yerleştirildi, kamera takıldı, hendekler kazılıyor. Yapılan tüm çalışmalar bu yolda seyahat edecek vatandaşların güvenliği için. İnşallah bu tedbirler geliştirilerek daha iyi seviyelere taşınır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Devletimizden Allah razı olsun."