Van'da 22 Aralık 2023 tarihinde yağan kar yağışı ile birlikte düşen çığlar sonucu Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı.

Yapılan çalışmalar sonucu yol 29 Aralık 2023 tarihinde ulaşıma açıldı. Ulaşıma açılan yol araç trafiğine açılmadan önce Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyelerinin bölgede yaptığı inceleme sonucu çığ riski devam ettiği için yol araç trafiğine açılmadı. İlerleyen günlerde etkili olan kar yağışı ve birçok noktaya düşen çığlardan dolayı yol yeniden ulaşıma kapandı.

“3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metreyi geçti”

Son yılların en çetin kışının yaşandığı bölgede, metrelerce karın bulunduğu Van-Bahçesaray yolu, vatandaşların tehlike yaşamaması ve çığın yeni facialara neden olmaması için 22 Aralık'ta kapatılan yolda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2024 tarihinde 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığının 3 metre 22 santimetre olarak kaydedildi.

3 aydan bu yana ulaşımın sağlanamadığı, büyük bölümünde metrelerce karın bulunduğu yolda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Görentaş Şantiye ekipleri, havanın düzelmesiyle birlikte bölgede çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede, çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalarını kontrollü sürdüren ekipler, yolun kapalı olan 51 kilometrelik bölümünün 32 kilometresini açtı.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen yolda meşakkatli bir çalışma yürüten ekipler, birçok çığın düştüğü bölgede adeta kardan tünel oluşturarak ilerliyor. Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı, birçok noktaya düşen çığ nedeniyle kapsanan yolun 1 hafta 10 gün sürecek çalışmanın ardından ulaşıma açılması bekleniyor. Van-Bahçesaray yolunun kapalı olması nedeniyle ilçeye Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden ulaşım sağlanıyor.