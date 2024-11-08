Bir süredir devam eden Van Atatürk Şehir Stadyumundaki aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Ekibiyle bilikte Van Spor Futbol Kulübü'ne hiç bir yerden destek almadan 180 Milyon TL'den fazla para harcayan Başkan Erol Temel, kentte iz bırakmaya devam ediyor.

Işıklandırma sistemi eski olduğundan dolayı TFF'nin uygunluk vermediği ve gece maçı oynatılamayan Van Atatürk Şehir Stadyumu'nun ışıklandırmaları, Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel'in girişimleriyle tamamlandı.

Toplamda 10 milyon TL'den fazla para harcanarak tamamlanan ışıklandırma sistemi, Van Spor FK'nin gece maçlarına ev sahipliği yapabilecek.

Başkan Erol Temel'in girişimiyle, Türkerler Holding'in katkılarıyla, Van Valisi Ozan Balcı ve Gençlik Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir'in destekleriyle tamamlanan ışıklandırma sistemi bugün devreye alındı.

Teknik ekiple birlikte Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulunan Gençik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, ışıklandırma sisteminin tamamlandığını ve devreye alındığını söyledi.

Müdür Yalçın, ışıklandırma sisteminin özel ledlerden oluştuğunu ve TFF'nin istediği standartlara uygun olduğunu belirtti.

TARAFTAR GECE MAÇI İSTİYOR

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nun ışıklarının yandığını gören taraftarlar ise Van'da bir gece maçı düzenlenmesini istedi. Van Spor FK'nin TFF'ye başvuru yapmasını ve ligdeki bir maçın Van'da gece oynanmasını isteyen taraftarlar, WanHaber'e konuştu. Van'ın eski günlere dönmesini arzuladıklarını belirten taraftarlar, "Stadın ışıklarının tamamını uzun bir süreden sonra yandığını görmek oldukça heyecan verici. Birden aklımıza eski günler geldi. Van Spor'un üst liglerde olduğu zaman maçlar genellikle gece oynanıyordu. Eskiye olan özlemimizin giderilmesi ve tüm taraftarlarımızın maça gelmesi için Van'da bir gece maçı düzenlenmesini istiyoruz. Hem kente hem de takıma farklı bir hava katacak olan gece maçı, taraftarlarımıza iyi gelecek. Kulüp Başkanımız Erol Temel ve Gençik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir'den gece maçı oynanması için girişimlerde bulunmasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.