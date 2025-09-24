Aslıyüksek, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde devam eden kongrede AA muhabirine, 1984'te yapılanan Adli Tıp Günleri'nin 16'sının ulusal olarak düzenlendiğini, 17. ve 18'incisinin uluslararası katılımlı, 19. ve 20. Adli Tıp Günlerini ise uluslararası olarak yaptıklarını belirtti.

Kongreye geçen yıl Türkiye'nin yanı sıra 18 ülkeden 600 civarında katılım olduğunu ifade eden Aslıyüksek, bu sene kongreye 27 ülkeden 780 kişinin katılım sağladığını ifade etti.

Dört kıtadan, dünyanın en ünlü adli tıp ve adli bilim uzmanlarının Türkiye'ye geldiğini vurgulayan Aslıyüksek, Amerikan Adli Bilimler Akademisi Başkanı (AAFS) James Louıs Caruso'dan ABD Marshall Üniversitesi Joan C. Edwards Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Mohammed Ranavaya'ya, İsviçre Zürih Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Michael Thali’den, Uluslaraarası Adli Bilimler Topluluğu (IAFS) Başkanı Yanko Kolev'e, Avrupa Adli Bilimler Ağı Başkanı Anniska'dan Asya Adli Bilimler Ağı Başkanı Nor Aidora'ya kadar farklı ülkelerden ünlü isimlerin kongreye katıldığını anlattı.

Aslıyüksek, İngiltere, Rusya, Filistin, Mısır, İtalya, Bulgaristan, Polonya, Ukrayna, Somali, Özbekistan, Portekiz, Sırbistan, Çekya, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan başta olmak üzere 27 ülkeden katılımın önemli olduğunu vurguladı.

"En yoğun katılımlı kongre"

Adli tıp ve adli bilimler alanında Türkiye'de bugüne kadar yapılan en geniş katılımlı uluslararası kongre olduğuna dikkati çeken Aslıyüksek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki adli tıp kurumumuzda çalışan, kurul başkanı ve üyelerimiz, uzmanlarımız şube ve grup başkanlıklarımızda çalışan adli tıp, diğer adli bilim uzmanları ile üniversiteler, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜBİTAK, jandarma ve polis kriminal başkanlıkları dahil tüm kurumlardan burada uzmanlar, adli tıp ve adli bilimler alanındaki son gelişmeleri, karşılıklı tartışma ortamında paylaşıyorlar. Bunların çıktılarını en kısa sürede kitaplaştırıp, tüm üniversitelerin adli tıp ana bilim dalları, adli tıp ve adli bilimler enstitüleri ve kütüphaneleri ile bilirkişilik faaliyeti gösteren kurumlara göndermeyi düşünüyoruz".

Aslıyüksek, sözlü bildirilerin yanı sıra adli tıp ve adli bilimler alanındaki en son bilimsel çalışmalarla uzmanlık tezlerinin sunulacağına işaret ederek, bugüne kadar yapılan en yoğun katılımlı kongre olduğunu söyledi.

"Yapay zekayı daha etkin kullanmaya başladık"

Aslıyüksek, adli tıp ve adli bilimler alanında dijitalleşmenin ve yapay zekanın da önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Uzmanlarımız yapay zekayı, adli bilimlerde ve adli tıpta daha etkin kullanmaya başladılar. Bu konuda, yeni yayın çalışmaları için 'Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu'ndan çalışma izinleri verdik. Önümüzdeki yıl yapay zekayı ana gündem maddesi yaparak, adli tıp ve adli bilimler alanındaki güncel gelişmeleri paylaşacağız. Yapay zekayı, adli tıpta ve adli bilimlerde daha etkin kullanmaya başladık. Yapay zekanın daha hızlı karar vermede faydalı olacağına inanıyoruz."

Uluslararası 20. Adli Tıp Günlerinin Onursal Başkanı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un başkanlığında katılan davetlilerle toplantı gerçekleştirdiklerine değinen Aslıyüksek, yabancı katılımcıların, Türkiye'nin adli tıp ve adli bilimler alanında dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Türkiye'nin adli tıp ve adli bilimler alanında dünyadaki ilk beş ülke içerisinde yer aldığını bildiren Aslıyüksek, AAFS Başkanı James Louıs Caruso’nun Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'nı ziyaret ederek, burayı çok beğendini söyledi.

Kongrede 24 panelin olacağını hatırlatan Aslıyüksek, şöyle devam etti:

"Panellerin yanı sıra akşamları sözlü sunumlar yapılıyor. Panel aralarında poster bildirileri yapılıyor. Adli tıp ve adli bilimler alanında en son güncel gelişmeler tartışılıyor. Kongrenin ana teması olan ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun’un başkanlık ettiği 'Dünyada insan hakları ve bilirkişilik' oturumuna yoğun ilgi gösterildi. Hem Filistin'deki son gelişmeler hem de daha önceki yıllarda işlenen Karabağ, Bosna Hersek ve Kosova'daki insan hakları ihlalleri tartışıldı. Gazze’de işlenen soykırım nedeniyle tartışmalar katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Gazze başta olmak üzere, dünyada işlenen insan hakları ihlallerini bir kez daha gündeme getirdik."

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri, 28 Eylül'de sora erecek.