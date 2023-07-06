Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Gelişmeler devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gelen Zelensky, burada ilk olarak baş başa bir görüştürme gerçekleştirecek.

Ardından heyetler arası görüşmelerine devam edecek.

Bu görüşmede savaştaki son durum görüşülecek. Aynı zamanda süresi 17 Temmuz’da sona erecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

Savaşta son durum

Rus ordusu özellikle son 1 haftada füze saldırılarını artırdı. Tansiyonun yükseldiği savaşta, dün gece Ukrayna'nın Lviv kenti saldırıların odağındaydı.

Saldırıda, 4 kişi öldü, 34 kişi yaralandı, 7 kişi kurtarıldı, 64 kişi tahliye edildi.

Öte yandan son 24 saatte Rusya, Ukrayna topraklarına 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Tüm hedeflerin savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.

Tahıl anlaşması

Rusya, 18 Mart'ta Karadeniz Tahıl Girişimi'nin 17 Temmuz'a kadar 60 gün süreyle uzatıldığını duyurmuştu.

Ülkenin Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, mutabakatı devam ettirmek için bir gerekçe görmediğini söyledi.

Avrupa Birliği, Türkiye'nin öncülük ettiği ve İstanbul'da imzalanan anlaşmanın tekrar uzatılmasını istiyor.AA