İpekyolu Belediyesi tarafından Erçek Gölü kenarında hayata geçirilecek modern Flamingo Parkı'nın etkileyici güzelliği ve doğal yaşamın korunmasını önemseyen proje ile doğal miras olan flamingoların korunmasının yanı sıra, ziyaretçilerin keyifli zaman geçirebilecekleri sosyal alanlar, yakın zamanda hizmete açılacak. Erçek Gölü kenarında hayata geçirilecek olan projenin tamamlanmasıyla, bölgenin niteliğinin artmasının yanı sıra, ziyaretçilerin keyifli zaman geçirebilecekleri sosyal alanlar da yapılıyor.

Erçek Flamingo Parkı projesinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları ve piknik alanları gibi çeşitli aktivite alanlarının yer alacak ve bu sayede bölge halkının açık havada vakit geçirip spor yapmanın yanı sıra aileleriyle piknik yapma imkanına da sahip olacak. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, "Erçek Flamingo Parkı, İpekyolu Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biridir.

Hemşehrilerimize yeşil bir dinlenme alanı sağlamak, modern bir park alanı oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Parkın tamamlanması ile birlikte bölge halkı modern bir park alanına kavuşacak ve açık hava aktiviteleri yaparak doğayla iç içe vakit geçirebilecek. Bu proje sayesinde bölgenin yaşam kalitesi artacak ve bölge halkı daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyecek" ifadelerini kullandı.

Van bölge gazetesi