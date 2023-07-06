Otomobillerde artan fiyatlar vatandaşları zorluyor.

Ancak fiyat konusunda araç sahibi olmak isteyenlere bir kötü haber daha geldi.

Ortalama fiyatı 7 bin lira civarında olan sürücü kurslarına zam geliyor.

Sürücü kurslarına en az yüzde 30 zam geliyor: 13 bin lirayı bulacak

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre en az yüzde 30'luk bir zam bekleniyor.

10 Temmuz'da yapılacak düzenlemeyle ehliyet sahibi olmanın bedeli 13 bin lirayı bulacak.

Fiyatlar şehirlere göre değişiklik gösteriyor.

İzmir’de 10 bin 500, İstanbul’da 11 bin TL, Ankara’da ise 12 bin TL…

Sınav ücretlerinde değişiklik yok

Sınav ücretleri ise şimdilik aynı kaldı.

Yazılı sınav harcı 240 TL, direksiyon sınavı harcı ise 295 TL olarak ödenmeye devam edecek.

Öte yandan zammın nedenleri olarak asgari ücretin artması, parça fiyatlarının artması, araç fiyatlarının artması ve en önemlisi yakıt fiyatlarının artması gösteriliyor.

Sürücü kursu fiyatları değişiyor

Eski fiyat bu hafta sonuna kadar geçerli

Yine sektör kaynaklarından öğrenilene göre yapılacak zammın ardından yıl içerisinde bir fiyat güncellemesi daha yapılması bekleniyor.

Son olarak zamsız fiyatların bu hafta sonuna kadar geçerli olacağını söyleyen kaynaklar, eski fiyattan ehliyet almak isteyenlerin elini çabuk tutmasını ifade etti.

ENSONHABER