Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazı devreye alınırken müjdeler verdi. Konutlarda 1 yıl mutfak ve sıcak su tüketimi, 1 ay ise ısınma tüketimi tüm vatandaşlara ücretsiz olacak. Peki Ücretsiz doğalgaz ne zaman başlıyor? Konutlarda kaç metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek?

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımızın mutfak ve sıcak su tüketimini bir yıl boyunca ücretsiz veriyoruz. Isınma tüketimi bir ay boyunca ücretsiz olacak." dedi.

Konutlarda mutfak ve sıcak su tüketim miktarından 25 metreküp doğal gaz ücretsiz olarak karşılanacak.