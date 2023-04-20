Karadeniz gazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle devreye alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İki bayramı bir arada yaşamak için buradayız. Birincisi, yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı'dır. İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.

Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bir diğer saha olan Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Aynı yılın temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık.

Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanabilir hale getirme süresini biz 3 yılın altına indirdik.

Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz. Bu proje sayesinde sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor aynı zamanda bu bölgeyi önemli bir üs haline getiriyoruz.

Milletimize büyük bir gurur yaşatırken bazılarını da üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Senelerce bizi enerji yarışının dışında tutan emperyalistleri üzüyoruz. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirasını atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen, hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserlerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Ama bunlara en büyük hayal kırıklığını sandıkta vuracağı tokatla milletimizin tattıracağına inanıyorum.

Bu projenin sismik aramasından sondajına, kuyularının açılmasından borularının döşünmesine, gazın sisteme verilmesine kadar tüm aşamalarında önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey, daha sonra Fatih Bey'in; tüm bunların yanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının tüm yönetim kurulu ve başkan ekibine teşekkür ediyorum. BOTAŞ'a, mühendislerimize, işçilerimize milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kendi doğal gazımızı kullanacak vatandaşlarımızdan da ülkemizin bu değerinin keyfini huzurla, hayır duayla çıkarmalarını bekliyorum.

Kendi gazınızı kullanmanız elbette önemlidir ama insanlarımızın aklına şu soru da muhakkak gelecektir: Ülkemizin kendi gazını kullanması benim günlük hayatıma ne katkı sağlayacak? Size bay bay Kemalvari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. 21 yıldır bu ülkede yaptığımız her eseri, kazandırdığımız her hizmeti hep bu soruya cevap verecek şekilde planladık."

"İNANDIK VE SONUNDA BAŞARDIK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı. Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Umutla çıktığımız bu yolun sonu müjdelerle noktalandı. Türkiye'nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, çalışmanın, bir olmanın sonucudur. Hazreti Nuh'a gemileri yaptıran irade, Fatih'e gemileri karatan yürüten o kararlılık, dünya tarihinde dirilişin ve yükselişin ilanıdır. 100 yıl önce Samsun'a giden Mustafa Kemal'in taşıdığı bağımsızlık meşalesi bir milleti küllerinden yeniden diriltti. 100 yıl sonra bir başka gemi. Fatih Sondaj Gemisi, bir milletin kaderinin değişmesinde başrol oynadı. Bize düşen çalışmak, gayret etmekti. Yılmadık, ümitsizliğe kapılmadık. İnandık ve sonunda başaracağımızı biliyorduk.

Proje tam kapasiteye ulaştığında, Türkiye'nin mevcut doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılayacak. Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip."

DOĞAL GAZ BİR YIL ÜCRETSİZ OLACAK

Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımızın mutfak ve sıcak su tüketimini bir yıl boyunca ücretsiz veriyoruz.

Isınma tüketimi bir ay boyunca ücretsiz olacak." Superhabertv