Vatandaşların Tepkisi Büyüyor

Önal, yaptığı açıklamalarda, mevcut tarifelerin üç haneli yüzde 100'lük artışlarla ilişkilendirilmesinin yanıltıcı olduğunu ifade etti faturalarındaki artışlara itiraz eden vatandaşlar, sosyal medya platformlarında yoğun bir şekilde seslerini duyurmaya çalışıyor. Kullanıcılar, son birkaç ay içinde yaşadıkları fahiş fiyat artışlarını paylaşarak durumu protesto ederken, bu hareket sosyal medyada geniş bir yankı bulmuş durumda. #OperatörSoygunu etiketi, Türkiye gündeminde uzun süre boyunca en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

CEO, Fiyat Artışlarını Yalanladı

Türk Telekom'un ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda konuşan Önal, eleştirilerin haksız olduğunu iddia etti. "Geçtiğimiz ay tarifelerimize zam yaptık mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren CEO, şirketin taahhütlü abonelik sisteminin de fiyat artışlarını etkilemediğini belirtti. Her müşterinin taahhüt süresinin farklı olduğunu vurguladı.

Su Fiyatı ile Karşılaştırma

Önal, Türk Telekom'un tarifelerini su tüketimi ile karşılaştırarak dikkat çekici bir örnek sundu. "Operatör tarifeleri ya da müşteri fiyatları sudan ucuz" diyerek, mevcut fiyatlandırmanın haksız bir eleştiri aldığını savundu. Bu karşılaştırma, sosyal medyada çeşitli yorumlara ve tartışmalara neden oldu.

Sonuç Olarak Ne Beklemeli?

Türkiye’de internet ve mobil hizmetlerde yaşanan fiyat artışları gündemi sararken, CEO’nun bu açıklamaları tartışmaları daha da alevlendirmiş durumda. Kullanıcılar, yüksek faturaların ardındaki sebepleri sorgulamaya devam ederken, Türk Telekom’un tarifeleri üzerine yapılan bu açıklamalar, hem sektör hem de halk arasında yeni bir tartışma başlattı.