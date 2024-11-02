2 Kasım 2024 Tarihli Resmi Gazete Detayları

Bu belgeler, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini ve iç yönetimini etkileyen birçok düzenlemeyi içermekte, özellikle kültürel işbirlikleri ve acil kamulaştırma süreçlerine dair ayrıntıları barındırmaktadır.Resmi Gazete’de dikkat çeken ilk madde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti arasında kültür merkezlerinin kurulmasına dair yapılan anlaşmanın onaylanmasıyla ilgili bir kanun. Bunun yanı sıra, bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak ek mali yükümlülüklere dair kararlar da dikkat çekmektedir, bu durum ticaretin seyrini etkileyebilecek önemli bir gelişme.

Acil Kamulaştırma ve Enerji Projeleri

Yayımlanan kararlar arasında, depremzedelere yönelik destek ve enerji projeleri için acil kamulaştırma kararları da yer almakta. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya gibi illerde meydana gelen doğal afetlerin ardından, devletin bu bölgelerdeki mücbir sebepler kapsamında yapılacak çalışmaları hızlandırması amaçlanıyor. Ayrıca, enerji nakil hatlarının ve doğal gaz boru hatlarının gerçekleştirilmesi için gerekli adımlar da atılmakta.