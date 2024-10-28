Kışın Kapısı Aralanıyor

Özellikle Ekim ayında hava sıcaklıklarının mevsim normlarının altına düşmesi ve yağışların artması, vatandaşların endişelerini artırdı. Prof. Dr. Orhan Şen'in yaptığı açıklamalar, İstanbul'daki kış koşullarının belirsizliğini daha da artırıyor.

Prof. Dr. Orhan Şen'den İpuçları: "Montsuz Dışarı Çıkmayın!"

Prof. Dr. Orhan Şen, son günlerde hava sıcaklıklarının inişli çıkışlı bir seyir izlediğini belirterek, "Önümüzdeki 4-5 gün benzer hava durumu devam edecek," diyor. Özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkarken mont almanın önemini vurgulayan Şen, sonbaharın etkilerinin iyice hissedildiğini ifade ediyor. Hava sıcaklıklarının gündüz açık olsa bile gece soğuyarak sis oluşumuna neden olabileceğini de ekliyor.

Kar Yağışı Beklentileri: "Bir Gün Kar Görmek Mutluluk Verir"

İstanbul için yoğun bir kış beklenmediğini söyleyen Prof. Şen, "Eğer İstanbul'da bir gün kar görürsek bu bizim için büyük bir mutluluk olacak," ifadelerini kullanıyor. Sonbaharın yağışlı geçmesi gerektiğine dikkat çeken Şen, Ekim ayında toprakların yeterli nemi almadığını ve önümüzdeki hafta yağış beklenmediğini de sözlerine ekliyor.