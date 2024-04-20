Van’da dondurucu göl suyunda yüzmek isteyen turistler, tekneyle açıldıkları anlarda, Van Gölü sularında yüzerek sezonu açtı.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde izlese de deniz sıcaklık değerlerinin henüz yüzmeye uygun olmadığı şu mevsimlerde, başta İran olmak üzere Orta Doğu’dan Van’a tatile gelen turistler, deniz sezonunu erken açtı.

Tekne turuna çıkan turistler, suyun soğukluğuna aldırış etmeden Van Gölü’nün serin sularında yüzerek gönüllerince eğlendi.

Ülkenin güney kesiminde hava sıcaklıkları denize girmeye uygun olsa da Doğu kesimlerinde henüz su sıcaklığı yüzmeye elverişli sıcaklığa ulaşmadı. Ancak tekne turuna çıkan turistler, suyun soğukluğuna aldırış etmeden Van Gölü’nün tadını çıkardı.