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Peki kimdir bu Turgay Yokuş?

İzmir'de bulunan sivil toplum kuruluşlarında etkili bir liderlik görevini yerine getirmiştir. İZDEKON ve İZKEF gibi çok önemli projelerde başkanlık görevini yerine getirerek kentin kültürel ve sosyal ilerlemesi açısından değer katmıştır.Kentin dayanışma ve birlik ruhunu kuvvetlendirme gayesi doğrultusunda faaliyetler sürdürerek uzun seneler boyunca İzmir yaşamında etkin bir konuma sahip olmayı başarmıştır.



Turgay Yokuş ölüm sebebi nedir? Turgay Yokuş kaç yaşında ve neden öldü?

İzmir Kent Federasyonu'nun başkanı olarak görev yapmakta olan Turgay Yokuş'un ansızın hayatını kaybettiği ile ilgili haber, İzmir ve çevresinde çok büyük bir üzüntüye sebep oldu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü süreç içerisinde hayatını kaybettiği bildirilen Turgay Yokuş'un hayatını kaybetmesi, pek çok kişiyi üzdü. Özellikle de sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım gerçekleştiren yakın dostu Cem Kavur şunları söyledi;

"Değerli abimiz, sevgili başkanımız Turgay Yokuş'un aramızdan ayrıldığını çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum için Allah'tan rahmet diliyor ve aynı zamanda ailesine, sivil toplum kuruluşları ile yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Dedi.