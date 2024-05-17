Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre Nisan ayında Türkiye genelinde 75 bin 569 konut satıldı. Türkiye geneli konut satışı, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki yılın Nisan ayına oranla yüzde 11,8 azaldı.

Nisan ayında ülke genelinde yapılan konut satışının en fazla olduğu iller sırasıyla 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu.

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 3,7 azalışla 355 bin 173 olarak gerçekleşti.

VAN’DA SATIŞI YAPILAN KONUT SAYISI

Van’da 2024 yılı Nisan ayı içerisinde toplam 449 konut satıldı. Van’da geçen yılın aynı ayında ise 475 konut satılmıştı.

Van, Nisan ayında gerçekleşen 449 konut satışı ile Türkiye genelinde 35’inci sırada yer aldı.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ise Van’da 2 bin 215 konut satıldı.

YABANCILARA SATILAN KONUT SAYISI

2024 yılı Nisan ayında, ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış sayısı verilerine göre yılın dördüncü ayında yabancılara toplam bin 272 konut satıldı. En çok konut satılan uyruk 293 konut satışı ile Ruslar olurken, Van’da da ikamet ettiği bilinen İranlılar, ikinci sırayı alarak Türkiye’den 117 konut satın aldı.

SATIŞ ŞEKLİNE GÖRE KAÇ KONUT SATILDI?

Satış şekline ve durumuna göre konut satış sayılarına göre Nisan ayında ülke genelinde satışı yapılan 75 bin 569 konutun 7 bin 71’i ipotekli satış ile satıldı. İpotekli satışın, toplam konut satış payı içindeki oranı yüzde 9,4 oldu.

Toplam konut satış oranı içerisinde yüzde 31,9 paya sahip olan ilk el satış ile 24 bin 85 konut ilk elden satıldı. Kalan 51 bin 484 konut ise ikinci el kategorisinde satıldı.