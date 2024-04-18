Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre Mart ayında Türkiye genelinde 105 bin 394 konut satıldı. Türkiye geneli konut satışı, 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın mart ayına oranla yüzde 0,1 azaldı.

Mart ayında ülke genelinde yapılan konut satışının yüzde 18’ini oluşturan İstanbul en çok konut satılan il oldu. İstanbul’da 19 bin 40 konut satıldı. İstanbul’u sırasıyla Ankara ve İzmir izledi.

Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 1,3 azalışla 279 bin 604 olarak gerçekleşti.

En az konut satılan 3 il ise; 40 konut ile Bayburt, 38 konut ile Hakkari ve 17 konut ile Ardahan oldu.

VAN’DA SATIŞI YAPILAN KONUT SAYISI

Van’da 2024 yılı Mart ayı içerisinde toplam 589 konut satıldı. Van’da geçen yıl mart ayında ise 731 konut satıldığı göz önünde bulundurulduğunda konut satış oranında, geçen yılın mart ayına oranla yüzde 24,1 düşüş yaşandığı görüldü.

Van 589 konut satışı ile Türkiye genelinde 35’inci sırada yer aldı.

YABANCILARA YAPILAN KONUT SAYISI

2024 Mart ayında ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış sayısı verilerine göre yılın üçüncü ayında yabancılara toplam bin 778 konut satıldı. En çok konut satılan uyruk 411 konut satışı ile Ruslar olurken, Van’da da ikamet ettiği bilinen İranlılar, ikinci sırayı alarak Türkiye’den 182 konut satın aldı.

SATIŞ ŞEKLİNE GÖRE KAÇ KONUT SATILDI?

Satış şekline ve durumuna göre konut satış sayılarına göre Mart ayında ülke genelinde satışı yapılan 80 bin 308 konutun 12 bin 880’i ipotekli satış ile satıldı. İpotekli satışın, toplam konut satış payı içindeki oranı yüzde 12,2 oldu.

Toplam konut satış oranı içerisinde yüzde 32,6 paya sahip olan ilk el satış ile 34 bin 399 konut ilk elden satıldı. Kalan 70 bin 995 konut ise ikinci el kategorisinde satıldı.