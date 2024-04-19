TÜİK, 2023 yılı itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ANKDS) sonuçlarına göre toplam nüfusun yüzde kaçını çocukların oluşturduğunu açıklarken, Van’daki çocuk sayısı da belli oldu.

VAN NÜFUSUNUN YAKLAŞIK YARISINI ÇOCUKLAR OLUŞTURUYOR

Toplam 1 milyon 127 bin 612 kişilik nüfusa sahip olan Van’da 418 bin 869 çocuk bulunuyor. 0 ila 17 yaş arasındaki çocuk sayısı toplam Van nüfusunun yüzde 37,1’ini oluşturarak Türkiye’de bulunan çocuk sayısı ortalamasının bir hayli üzerinde kalıyor.

Nüfusun hatırı sayılır bir kısmını oluşturan çocuk nüfusunun 70 bin 212’si 15-17 yaş aralığındaki çocuklardan oluşuyor.

0-17 yaş grubunda çocuk bulunma durumuna göre hanelerin dağılımı değerlendirildiğinde ise Van’da bulunan 257 bin 566’lık toplam hanehalkı sayısının yüzde 65,7’sini en az bir çocuk bulunan hanehalklarının oluşturduğu görülüyor. Van’da ki hanehalklarının yüzde 34,3’ünü ise 0-17 yaş arasında çocuk bulundurmayan hane halkları oluşturuyor.

Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken bunun 22 milyon 206 bin 34'ünü çocuklar oluşturuyor. Çocuk nüfusun % 51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşuyor. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2023 yılında %26,0 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında %25,6, 2040 yılında %23,3, 2060 yılında %20,4 ve 2080 yılında %19,0 olacağı öngörüldü.

TÜRKİYE'NİN ÇOCUK NÜFUS ORANININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNDEN YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması %18,0 oldu. AB üye ülkeleri içinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla, %23,4 ile İrlanda, %21,1 ile Fransa, %20,9 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla, %15,1 ile Malta, %15,4 ile İtalya, %15,9 ile Portekiz oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %26,0 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞANLIURFA OLDU

ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, %44,4 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini %40,5 ile Şırnak, %38,2 ile Ağrı ve Muş izledi.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il, %16,5 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini %17,5 ile Edirne ve %18,3 ile Kırklareli izledi.

BEBEKLERE KONULAN EN POPÜLER ERKEK İSMİ ALPARSLAN, KIZ İSMİ ASEL OLDU

ADNKS sonuçlarına göre 2023 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Yusuf ve Göktuğ; en popüler kız bebek isimleri ise Asel, Zeynep ve Defne oldu. Doğan erkek bebeklerin 8 bin 957'sine Alparslan, 5 bin 538'ine Yusuf, 5 bin 361'ine Göktuğ, kız bebeklerin 8 bin 114'üne Asel, 7 bin 614'üne Zeynep, 6 bin 895'ine ise Defne ismi verildi.

Türkiye'de 2023 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.