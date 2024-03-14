Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ocakta yıllık bazda yüzde 4,7 yükselerek 915 bin 522 tona ulaştı.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, aynı dönemde yüzde 6 artarak 153 bin 796 ton oldu.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 9,2 artarken 99 bin 815 tona ulaştı.

Aynı süreçte inek peyniri miktarı yıllık yüzde 12,3 artarak 71 bin 388 tona, ayran üretimi yüzde 13,2 yükselerek 69 bin 511 tona, tereyağı üretimi de yüzde 20 artışla 9 bin 209 tona çıktı.

Aralık 2023'te 874 bin 193 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ocakta yüzde 4,7 artarak 915 bin 522 ton oldu.

Aynı dönemde 147 bin 346 ton olan içme sütü üretimi de yüzde 4,4 artışla 153 bin 796 ton olarak gerçekleşti.