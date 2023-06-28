Muhammen bedeli 11 milyar 270 milyon 290 bin 792 lira olan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van'da bulunan yaklaşık 2 milyon 879 bin 106 metrekare büyüklüğündeki 503 arsa açık artırmayla satılacak.

Açık artırma, 18 Temmuz Salı ve 19 Temmuz Çarşamba günleri 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel’de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

KDV’den muaf yüzde 35 peşinat 48 ay vade

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak. Adana’da konut, Ankara’da konut, ticaret, özel sağlık tesis alanı, Antalya’da konut, ticaret ve yol alanları bulunuyor. İzmir’de satışa sunulan arsalar arasında turizm, sosyal tesis, günübirlik turizm tesis ve konut alanları bulunuyor. İstanbul’da konut, konut dışı kentsel çalışma alanları ve özel sağlık tesis alanları yer alıyor.

Konya’da küçük sanayi tesis alanları ile et ve süt ürünleri entegre tesis alanları, Kocaeli’nde sanayi depolama, Mersin’de plansız arsalar satışa sunulurken, Tekirdağ’da gelişme konut alanları satışa sunuldu.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek. İHA