Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), T10X aracına geçen hafta zam yapmasının ardından şimdi de KDV artışı nedeniyle bir kez daha fiyatlarını artırdı.

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil üreticisi Togg, T10X modeline ilk zammı geçen hafta yapmıştı ve aracın fiyatı 1 milyon TL'yi aşmıştı. İki gün önce, iğneden ipliğe her ürünü etkileyecek Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarına gelen zamlar nedeniyle, Togg'un fiyatları bir kez daha güncellendi.

T10X'in arkadan itişli standart menzil V1 modeli 1 milyon 207 bin TL'den 1 milyon 227 bin 500 TL'ye yükseldi. "V2 Standart Menzil" fiyatı 1 milyon 307 bin TL'den 1 milyon 329 bin 500 TL'ye çıkarken, "V2 Uzun Menzil" modeliyse 1 milyon 537 bin TL'den 1 milyon 563 bin 500 TL'ye yükseldi.

TOGG T10X GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Mart 2023'ten bu yana araca yaklaşık 350 bin lira zam gelmiş oldu. Uzun menzil modele %10'un üzerinde bir zam daha gelmesi durumunda ÖTV dilimi %10'dan %40'a yükselecek.

V1 RWD Standart Menzil: 1.227.500₺

V2 RWD Standart Menzil: 1.329.500₺

V2 RWD Uzun Menzil: 1.563.500₺

TÜM ARAÇ FİYATLARI GÜNCELLENİYOR

Öte yandan diğer tüm otomobil markaları da KDV artışı sonrası fiyat listelerini güncellemeye başladı. Otomobilde KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV'li otomobillerdeki vergi yüzde 112'den yüzde 116'ya çıktı

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