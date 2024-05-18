TikTok, dünya genelinde popülerlik kazanan bir sosyal medya platformu olarak video sürelerini artırıyor. Bu sayede kullanıcılar daha uzun videolar paylaşabiliyorlar. Son haberler, TikTok'un video süresini uzatma çalışmalarını hızlandırdığını gösteriyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, maksimum video uzunluğunu 60 dakikaya çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Ancak henüz bu yeni özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağı belirsizliğini koruyor. Bu değişiklik, TikTok'un YouTube ile rekabetini artıracağının açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, bu özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağı belirsiz. TikTok

TikTok'un yeni özelliği henüz kullanıcılara sunulma tarihi hakkında net bir bilgi verilmedi. 1 saatlik videoların hemen gelmesi pek olası görünmüyor çünkü şu anda yüklenebilen maksimum video süresi 10 dakika. TikTok, bu yılın başlarında bazı içerik üreticileriyle 30 dakikalık içerikleri test etmişti ancak henüz bu süre daha da uzatılmadı.

Özetle: TikTok, video süresini artırma çalışmalarına devam ediyor ve 1 saatlik videoları test ediyor. Ancak bu özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağı henüz net değil. Bu değişiklik, TikTok'un YouTube ile olan rekabetini artırarak sosyal medya platformları arasındaki rekabeti daha da kızıştırıyor. Gelecekte neler olacağını görmek için bekleyip göreceğiz.