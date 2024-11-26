Meta şirketinin en popüler uygulaması WhatsApp, 2024 yılı geride kalırken Android ve iOS cihazlardaki bazı modellere desteğini çekme kararı aldığını resmi web sitesinden yayınladı. Buna göre 45 modelin desteği 2024 yılının sonunda tamamen kesilecek.
Bu modeller arasında iPhone ve Samsung markalarının modelleri de yer alıyor. Uygulama artık Android 5.0 ve üzeri sürümler ve iOS 12 ve üzeri sürümler ile çalışabileceğini açıkladı.
İşte WhatsApp'ın desteğini çekeceği telefon modelleri;
- APPLE
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 6
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6S
- iPhone SE (1. Nesil)
SAMSUNG
Samsung Galaxy Ace Plus
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Express 2
Samsung Galaxy Grand
Samsung Galaxy Note 3 N9005 LTE
Samsung Galaxy Note 3 Neo LTE+
Samsung Galaxy S 19500
Samsung Galaxy S3 Mini VE
Samsung Galaxy S4 Active
Samsung Galaxy S4 Mini I9190
Samsung Galaxy S4 Mini I9192 Duos
Samsung Galaxy S4 Mini I9195 LTE
Samsung Galaxy S4 Zoom
- HUAWEİ
- Ascend P6 S
- Ascend G525
- Huawei C199
- Huawei GX1S
- Huawei Y625
LG
Optimus 4X HD P880
Optimus G
Optimus G Pro
Optimus L7
MOTOROLA
Moto G
Moto X
- LENOVO
- Lenovo 46600
- Lenovo A858T
- Lenovo P70
- Lenovo S890
SONY
Xperia Z1
Xperia E3
Xperia M
- AYRICA
- Lenovo A820
- Faea F1
- THL W8
- Archos 53 Platinum
- Wiko Cink Five
- Wiko Darknight
- ZTE V956
- ZTE UMI X2