TİKA'dan edinilen bilgiye göre, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana TİKA, devam eden gıda krizine karşı acil insani yardım faaliyetleri yürütüyor. Bu kapsamda TİKA, 16 bin 500'den fazla aileye gıda paketi ve 160 bin öğün sıcak yemek sağladı.

3 binden fazla aileye çadır, yatak, battaniye ve kışlık kıyafet yardımı yapan TİKA, Sağlık Bakanlığı ve hastanelere de çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaç yardımında bulundu.

TİKA'nın desteğiyle inşa edilen hastane ve konutlar İsrail'in saldırısına uğradı

TİKA'nın yıllardır Gazze'de yürüttüğü yardım çalışmaları kapsamında inşa edilen bazı binalar, İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda zarar gördü. Bunlar arasında inşaatı 2011'de başlayan ve 2015'te tamamlanan Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi de yer alıyor. 180 yataklı hastane, Filistin'in en büyük ve modern eğitim ve araştırma hastanesi olarak biliniyordu.

Eylül 2017'de donanımı tamamlanan ve ortak işletme protokolü 2018'de Ankara'da imzalanan hastane, Ocak 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle karantina merkezi olarak devredildi ve Kasım 2021'de kanser hastanelerine tahsis edildi. Hastane, 21 Mart'ta ise İsrail saldırısında havaya uçuruldu.

İsrail'in Gazze'ye 2014'te yaptığı saldırıların ardından TİKA'nın desteğiyle inşa edilen Gazze Türk Konutları, 20 dönümlük alanı kapsıyor, 20 blok ve 320 daireden oluşuyordu.

TİKA'nın 2017'de Filistin hükümetine teslim ettiği konutlarda, yaklaşık 2 bin 250 kişi barınıyordu. Ancak konutların 10 Ekim 2023'ten itibaren yoğun saldırıya maruz kalmasının ardından çoğu çocuk 20 kişi hayatını kaybetti. Bazı bloklar tamamen yıkılırken, bazıları ağır hasar gördü.

Su ve kalkınma projeleri yardımları

TİKA, Filistin ve Gazze'de yürüttüğü temiz su projeleri kapsamında da 1 milyondan fazla kişiye temiz içme suyu sağlayan 22 su kuyusu açtı. 360 okula ve 600 bin öğrenciye temiz içme suyu sağlanması için 10 tuzdan arındırma ünitesi yardımında bulunan TİKA, 90 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip yağmur suyu toplama ağı da kurdu.

Kalkınma projeleri alanında da TİKA, eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, su, sanitasyon, enerji, üretim, turizm ve kültür alanlarında 200'den fazla projeyi hayata geçirdi.