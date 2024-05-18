Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu. Bakan Bolat, "Denetimler yoluyla 81.000 işletme ve 580.000 ürün denetlemeleri yapıldı ve fahiş fiyat uygulayıp stokçuluk yapanlara ciddi cezalar uygulandı. Marketler, gıda ürünleri, çimento ve hazır beton sektörleri noktasında da son derece yoğun çalışmalar yaptık.

Gerek çimentoda gerekse hazır betonda kasım ayında fiyatı arttırmama ve indirme taahhütleri alarak orada indirimler sağladık. En az beş ay boyunca Nisan ayı başlarına kadar marketlerde cumhuriyetin 100. yıl indirim kampanyaları başlattırdık." şeklinde konuştu.

"‘STOKÇULUKTA BİR YILDA 3 DEFA YAKALANAN FİRMALARA KAPATMA CEZASI GELİYOR"

Bakan Bolat, konuşmasında, Nisan ayı başlarına kadar marketlerde Cumhuriyetin 100. yıl indirim kampanyaları başlattırdık market sahipleriyle görüşerek, görüşme ve ikna yoluyla yapılan çalışmalardı. Bir de denetim yoluyla yapılan çalışmalarımız yoğun geçti. 81 bin işletme ve 580 bin ürün denetlemeleri yapıldı. Geçen yıl İç Ticaret Genel Müdürlüğü üzerinden karaborsada stokçuluk, haksız fiyat, fahiş fiyat denetlemeleri 850 milyon lira yaklaşık 1 trilyona yakın. Tüketici korunmasında da zararlı ürünler aldatıcı reklamlar ve sağlığa aykırı ürün denetimleri ile de 1. 2 milyarlık bir cezamız oldu denetimler sonucunda.

Rekabet kurulu da geçen yıl 2.6 milyar TL ceza kesti rekabetleri işlem yapan firmalara. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde çok önemli bazı kanunlarda değişiklik yapılıyor. Rekabetin korunması kanunu, tüketicinin korunması kanunu, lisanslı depocular, kooperatifler, stokçuluk ve fahiş fiyatla ilgili ilgili düzenlemelerde cezalarında ciddi artışlar meydana geliyor." ifadelerini kullandı.

"ÜÇ DEFA YAKALANAN FİRMALARA KAPATMA CEZASI GELİYOR"

Stokçulukta yakalanan firmalara kapama cezası geleceğini vurgulayan Bolat, "Bir kere fahiş fiyat denetimler sonucunda fahiş fiyat uygulamalarında asgari ceza, on katı yani 10 bin liradan 100 bin liraya çıkarılıyor kanunda. Kanun 2020’de çıkarılmıştı. Biz onu yeniden değerlemelerle her sene yükselttik. 55 bin TL olan ceza da 100 bin TL’ye çıkarılmış oluyor. Kanundaki rakam 10 bin liraydı, onu 100 bin TL’ye çıkarmış oluyoruz. 100 bin liralık üst ceza limitini de 1 milyon TL’ye çıkarmış oluyoruz. Stokçulukta ise bu cezalar, kanunda yazan 1 milyon TL rakamı 12 milyon TL’ye çıkarılmış oluyor. Aslında yeniden derlemeleri uygulayarak biz şu anda bunu 4.5 milyon TL kesiyorduk.

Zaten bu cezayı kesiyorduk, 12 milyon TL çıkarmış olacağız asgariyi de 1 milyon TL’ye çıkarmış olacağız. Stokçulukta bir takvim yılı içinde üç defa yakalanan firmalara kapatma cezası geliyor altı güne kadar. Kapatma cezası da uygulanacak. Buradaki amaç caydırıcılık. Yani istiyoruz ki ticaret haklı, vicdani ve piyasa şartları içinde yapılsın. Tüketicilere alım gücünü daraltacak tüketicilere fahiş fiyat uygulamasıyla istismar edecek uygulamalara gidilmesin.

Bu konuda devlet olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun koyucu olarak piyasanın regüle edilmesi ve piyasadaki bu tür uygulamaların ortadan kaldırılması ve bir normalleşme çabaları için bu düzenlemeleri yapıyoruz. Ümit ediyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bugün yarın inşallah bu kanuni değişiklikler tamamlanmış olacak." diye konuştu.