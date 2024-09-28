Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) ‘Kara Rapor 2024’ü açıkladı. Rapora göre; ağır sanayi bölgelerinde hava kirliliğinin yeterli düzeyde takip edilmediği, Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri başlıklı raporda Türkiye’nin enerjide fosil yakıtlara bağımlı olduğu belirtilirken, hava kalitesi izleme çalışmalarının ise yeterli olmadığı bildirildi.

Hava kirliliğinden kaynaklanan ölümlerin 70 bine yaklaştığı, meme kanseri vakalarının artmasına yol açtığı, bitki sağlığı, afetler sonrası hava kirliliği, hava kalitesine yönelik imzalanan sözleşmelerin uygulanmaması ve bilgi edinme haklarının etkin kullanılamaması gibi çeşitli konuları ele alan Temiz Hava Hakkı Platformu; kentlerin hava kalite oranlarını da açıkladı.

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun hazırladığı Kara Rapor 2024’e göre; Türkiye’de havası temiz olarak nitelendirilecek tek il Sinop oldu. Yine aynı platform tarafından hazırlanan verilere göre; Aydın, Kilis, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Batman, Şırnak, Hakkari ve Iğdır ise ülkemiz genelinde en kirli havaya sahip iller olarak açıklandı.

VAN’IN HAVA DEĞERLERİ!

İller bazında 2022 yılında 30 yaş üstü doğal nedenlerle olan ölümler içinde ‘Hava Kirliliğine’ atfedilen ölümlerde Van’ın kanserojen PM2.5 (Partikül madde) yıllık ortalaması 5 μg/m3 (partikül madde yarıçapı) olan sınır değeri 29.63 olarak açıklandı. Bu değerlere göre atfedilen ölüm sayısı 463 olurken, atfedilen ölüm oranı 17.27, atfedilen ölüm hızı oranı ise 104.64 olarak bildirildi.

PM2.5 (Partikül madde) yıllık ortalaması 10 μg/m3 (partikül madde yarıçapı) için ise atfedilen ölüm sayısı 376, atfedilen ölüm oranı ise 14.02 olarak açıklandı.

Van’ın 2023 yılına ait yıllık hava verileri ise yetersiz bilgilerden kaynaklı olarak raporda yer almadı.