Nikah tarihleri ile düğün tarihleri uyuşmayan çiftlerin, düğünlerinde temsili nikah töreni düzenleyerek çözüm bulmaları mümkün. Temsili nikah memuru ve tiyatral bir nikah töreni ile artık çiftlerin evlilik telaşları son buluyor.

Birçok insan temsili nikah memuru nedir sorusunu merak ediyor. Tiyatral nikah ile gündeme gelen bu konuyu sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde.

Temsili nikah memuru nedir?

Temsili nikah memuru son zamanlarda popüler gündemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Çiftlerin çeşitli nedenlerden dolayı tercih ettiği temsili nikah törenleri, temsili nikah memurları tarafından gerçekleştiriliyor.

Temsili nikah memuru, düğünden önce nikah kıyan çiftlerin düğün törenlerinde göstermelik nikah kıyma merasimini gerçekleştiren kişidir. Temsili nikah memuru, organizasyon gerçekleşmeden önce düğün sahipleriyle görüşür. Çiftlerin düğünden beklediklerini ve isteklerini öğrenir.

Bu istek ve beklentiler doğrultusunda hazırlıklarını yapan temsili nikah memuru, organizasyonun gerçekleşeceği gün orada cübbe, nikah defteri, evlilik cüzdanı ile birlikte bulunarak davetlilere güzel anlar yaşatır.

Temsili nikah memuru nasıl olunur?

Çiftlerin son zamanlarda evlilik telaşlarını rahatlatan tiyatral nikahlar, temsili nikah memurları tarafından düzenleniyor. Peki temsili nikah memuru olmak için ne yapmak gerekiyor?

Temsili nikah memuru olmak için özellikle aranan bir kriter veya belge bulunmuyor. Fakat ismi itibariyle tiyatral olması beklenen nikah törenlerinin gerçekçi gözükmeye ihtiyacı var. Bu nedenle temsili nikah memurlarının tiyatral açıdan eğitimli olması beklenebilir.

Son dönemlerde özellikle popüler hale gelen temsili nikah memurluğu mesleği için Tiyatral Nikah Sanatçıları Platformu bile kuruldu.

Temsili nikah memurluğunu meslek edinmiş biri var mı? Bu noktada tiyatral nikah töreni için hizmet veren temsili nikah memuru Bora Ünsal’ı örnek verebiliriz. Türkiye'nin dört bir yanından müşterilerine hizmet veren Ünsal, mizahi bir yaklaşımla törenleri daha eğlenceli hale getiriyor.

Bora Ünsal'dan hizmet alabilmek için çiftlerin resmi nikahlarını kıydırmış olmaları gerekiyor. Ek olarak, çiftlerden törende verilmek üzere evlilik cüzdanlarını talep ettiğini belirtelim. Nikah sanatçısı ile tiyatral bir nikah tazeleme töreni planlamak için de iletişime geçebilirsiniz.

Tiyatral nikah nedir?

Temsili nikah memurları tarafından mizansen olarak gerçekleştirilen tiyatral nikahlar son dönemlerin popüler konularından biri. Davetlilere ve çiftlere özel anlar yaşatmayı amaçlayan tiyatral nikahın içeriğine hep birlikte bakalım.

Temsili nikah olarak da bilinen tiyatral nikah, yasal gerçekliği olmayan bir nikahtır. Çiftlerin resmi nikah tarihi dışında gerçekleşen tiyatral nikah, bir temsili nikah memuru yardımı ile gerçekleşiyor. Temsili nikah, eğlence ve mizansen amaçlı yapılabilir. Aynı zamanda resmi nikah ve düğün tarihi konusunda uyuşmazlık yaşayan çiftlerin de gözdesi.

Tiyatral nikah, resmi nikahtan önce veya sonra yapılabiliyor. Bu noktada çeşitli mizansenler ile eğlenceli bir tören hazırlanması mümkün. Bu nikah türünün herhangi yasal bir gerçekliği bulunmuyor. Ancak yine de çiftlerin tiyatral nikaha olan ilgileri büyük.

Temsili nikah memuru ne kadar maaş alır?

Temsili nikah memurluğu ilginizi çektiyse, bunu meslek olarak yapabilmeniz mümkün!

Temsili nikah memurları her ne kadar resmi bir işlemde bulunmasalar da, özellikle istenen mizansenleri gerçekleştirmek ile görevlendirilirler. Ve mesleklerini bu şekilde icra ederler.

2024 yılında temsili nikah memuru fiyatları şu şekildedir:

Ülkemizde ilden ile değişmekle beraber, temsili nikah memurlarına ödenen ücret 1500 ila 4000 bin lira arasında değişiyor.

Temsili nikah memuru ile tiyatral nikah merasimi nasıl olur?

Eğlenceli ve akılda kalıcı bir nikah töreni isteyenlerin kesinlikle tercih edebileceği tiyatral nikah, resmi nikah ve düğün tarihleri uyuşmadığında tercih edilebilir. Nikah törenini unutulmaz kılmak ve misafirlerinize eşsiz anlar yaşatmak için bir temsili nikah memuruyla siz de tiyatral bir nikah yapabilirsiniz.

Temsili nikah memuru ile tiyatral nikahtan önce görüşen çiftlerin, organizasyonda neler istediklerini temsili nikah memuruna iletmeliler. Temsili nikah memurları, çiftlerin istek ve arzuları doğrultusunda metinlerini hazırlar. Bu özel günü çiftlerin istediği hale getirerek misafirlere keyifli bir tören yaşatırlar.

Tiyatral nikah uygulaması kimler için uygun?

Temsili nikah uygulaması çiftler tarafından tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden biri, yasal bir gerçekliğinin olmaması. Bununla birlikte tiyatral açıdan eğlenceli olması.

Peki hangi durumlarda Tiyatral Nikahı tercih etmelisiniz?

Ülkemizde birçok çift farklı memleketlerde yaşayan ailelerini mutlu etmek ve kendi memleketlerine özgü geleneklerini gerçekleştirmek üzere bu uygulamayı tercih ediyor.

Resmi nikah sadece bir kere yapılabildiği üzere ikinci bir resmi nikah söz konusu olamıyor. Bu durumda çiftler ikinci bir düğünü “temsili nikah” ile farklı bir şehirde mümkün kılıyor.

Zaman zaman nikah tarihleri konusunda sorun yaşayan çiftler de temsili nikahı tercih edebiliyor. Bazen alınan düğün salonu tarihleri ile resmi nikah tarihleri uyuşmadığı durumlarda oluyor. Resmi nikah kıyıldıktan sonra düğünlerde temsili nikah memuru yardımıyla tiyatral nikah törenleri yapılıyor.

Bahsettiğimiz konular çeşitli aksaklıklar ve uyuşmazlıklar ile ilgili olsa da temsili nikahın tercih edilme sebepleri arasında eğlence konusu da var. Çiftler nikah törenlerinde misafirlerini şaşırtmak, onları eğlendirip güzel anılar bırakmak için de temsili nikahı tercih edebiliyorlar.

Böylece temsili nikah memuru öncesinde bilgilendiriliyor ve çiftlerin isteği doğrultusunda gerçekleşen konuşma metinleri temsili nikahla gerçekleştiriliyor.

Son olarak, evliliklerini nikah tazeleyerek taçlandırmak isteyen çiftlerin de en çok tercih ettiği uygulama temsili nikah uygulaması. Nikah tazelemek isteyen çiftler de temsili nikah memurunun ve davetlilerinin önünde temsili nikah kıyma töreniyle nikahlarını tazelemiş oluyorlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Temsili nikah memurları, tiyatral nikah ve süreç hakkındaki merak edilenlerden bahsettik. Şimdi temsili nikah ve temsili nikah memurları hakkında sıkça sorulan soruları yanıtlayalım.

Tiyatral nikah sanatçısı nedir?

Tiyatral nikah sanatçıları bu işi bir sanat, bir tiyatro oyunuymuş gibi profesyonel bir yaklaşımda bulunan deneyimli temsili nikah memurlarıdır. Resmi nikah olmayan nikahları çeşitli mizansenler ile eğlenceli hale getirirler.

Temsili nikah memuru nedir?

20 yılı aşkın süredir sektörde hizmet veren Temsili Nikah Memuru şirketlerinin öğretmen ve tiyatroculardan oluşan geniş bir ekibi vardır. Firmanın deneyimli ekibi, mekan ayırt etmeyi, konsepte uygun giyinmeyi ve çiftlerin istediği mizansenleri de dahil etmeyi başarabilir.

Tiyatral nikah uygulamasında süreç nasıl işliyor?

Tiyatral nikah uygulamasında süreç şu şekildedir: Düğünden önce çiftlerin beklentilerini tiyatral nikah memuru öğrenir. Çiftlerden aldığı tüyolar ışığında, organizasyona sunmak üzere sunacağı metni oluşturuyor. Temsili nikah memurları, çiftlerin isteğine göre mizahi ya da konsepte uygun bir sunum hazırlayarak çiftlere ve davetlilere eğlenceli bir tören sunar.

Tiyatral nikah firmalarıyla ne zaman iletişime geçilmeli?

Mevsimden mevsime değişen bir süreç olmakla beraber, temsili nikah memuru ile aynı ilde bulunuyorsanız en erken 1 hafta öncesinde iletişime geçmelisiniz. Eğer farklı bir şehirde temsili nikah organizasyonu gerçekleştirecekseniz bir ay önceden iletişime geçmelisiniz.