28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı öncesinde Meclis'te temizlik, tadilat ve bakım işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda TBMM içerisinde ve hizmet binalarında çevre düzenlemesi yapıldı. Ayrıca iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantı salonları, milletvekili odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarda periyodik bakım işlemleri tamamlandı. Yıprandığı tespit edilen alanlarda boya ve tadilat işlemlerinin yanı sıra TBMM içi yollar da yenilendi. Diğer taraftan açılış töreni öncesinde genel kurul salonu, şeref holü, kulis koridorları, Atatürk Anıtı, 15 Temmuz Anıtı, koridorlar ve camlar detaylı bir şekilde temizlendi.

1 Ekim Çarşamba günü TBMM'nin 4'üncü Yasama Yılı'nın açılışı kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis'teki Atatürk Anıtı'nda türen düzenlenecek. Kurtulmuş, anıta çelenk bırakacak. Ardından saat 15.00'te Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Genel Kurulu toplanacak. Kurtulmuş, birleşimi açacak ve sunuş konuşması gerçekleştirecek. Genel Kuruldaki birleşim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabıyla devam edecek. Birleşimin kapanmasının ardından Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.