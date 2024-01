Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran İş Forumu'nda konuştu. Türkiye İran Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyinin 8'inci toplantısı vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bugün bir araya geldiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dar kapsamlı görüşmelerimiz oldu sayın Reisi ile. Daha sonra heyetler arası toplantımızı yaptık. Ve aziz kardeşim sayın Reisi ile bu toplantıya iştirak etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin huzurunda bir kez daha sayın cumhurbaşkanına ve beraberindeki heyete ülkemize hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında Kirman’daki terör saldırılarında hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye ve Türk milleti olarak İran halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Bu eylemler sadece İran halkını değil doğrudan bölgemizin huzurunu, barışını ve istikrarını hedef almaktadır" dedi.

"Tahran-Van yolcu tren seferlerinin yeniden başlatılmasında fayda görüyoruz"

İkili ticaretin gelişmesi bakımından, taşımacıları mağdur eden akaryakıt fiyat farklarını karşılıklı olarak kaldırma önerisini tekrar ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk hava taşımacılığı firmalarının İran'daki frekans kısıtlamalarının kaldırılması veya daha üst sınır belirlenmesi taleplerinin karşılanması da ticari temasların artmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde Tahran-Van yolcu tren seferlerinin yeniden başlatılmasında fayda görüyoruz. İranlı kardeşlerimizin en fazla tercih ettiği turizm destinasyonunun Türkiye olması bizleri memnun ediyor, bu eğilimin devam etmesini arzu ediyoruz. Bu toplantıya iş insanlarımızın ilgisinin, Türk müteşebbislerin İran'a yatırım yapmakta ne kadar istekli olduklarını gösterdiğini düşünüyorum. Bu yoğun ilgiyi somut neticelere tahvil etmek bizlerin elindedir. Her zaman söylediğim gibi siyasetçiler olarak bizim vazifemiz, iş dünyamıza yardımcı olmak, sizlerin önünü açmaktır.

Tüm zorluklara rağmen karşılıklı ticaretimizi artırmaya yönelik girişimleri sürdürmeliyiz. Biz sizlere gereken desteği vermeye hazırız. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında atacağınız samimiyetle arkasında olacağımızın bilinmesini isterim. Bu vesileyle kardeşim Reisi’nin Türk firmalara ve yatırımcılara verdiği desteğin artırarak sürdürüleceğinden şüphe duymuyorum" dedi.

"Filistinli kardeşlerimizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız"

İsrail'in masum Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları ve bunun sonucunda çoğu çocuk ve kadın 26 bin insan şehit edildi. Gazze halkı insanlık tarihine utançla geçecek bir vahşetin kurbanı oldu. On yıllardır dünyaya insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin gerçek yüzlerini bu süreçte hep birlikte gördük" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye olarak ilk günden itibaren Gazze konusuna onurlu, kararlı ve vicdanlı bir duruş sergilendiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diplomasiden insani yardımlara kadar her alanda tüm imkanlarımızla, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Mısır'ın da desteğiyle şimdiye kadar 17 uçak ve 5 gemi dolusu insani yardım malzemesini El Ariş’e gönderdik. Böylece 26 altı bin tonu un olmak üzere toplam 30 bin tonu aşkın yardım malzemesini Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere bölgeye sevk ettik. 380 hasta ve yaralı 344 refakatçiyi Türkiye'de misafir ediyor, tedavilerini sağlıyoruz. İsrail'in işlediği savaş suçlarının yanına kar kalmaması amacıyla uluslararası hukuk kulvarında atılan adımlara destek veriyoruz. Katliamların durması, ateşkesin tesisi ve bölgede kalıcı barışa giden yolun açılması için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Filistinli kardeşlerimizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Kandan ve gözyaşından beslenen mevcut İsrail yönetiminin de gittikleri bu yolun, yol olmadığını görmelerini, katliamlarına bir an önce son vermelerini bekliyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi zulümle abad olmaya çalışanın ahiri berbat olur. Bu süreçte zafer Filistinli kardeşlerimin olacaktır" şeklinde konuştu.