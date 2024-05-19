Van’da bir süredir devam eden bahar yağışları meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre bu hafta da etkisini gösterecek. Bölge genelinde yağışların devam edeceği öngörülen meteorolojik verilerde 23 Mayıs Perşembe gününe kadar Van’ın genelinde çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında ara ara mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen Van’da bir süre daha yağışlar etkisini gösterecek.

Van’da beş günlük hava durumu tahmini ise şu şekilde olacak;

İPEKYOLU;

19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu

21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

TUŞBA;

19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu

21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

EDREMİT;

19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu

21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAHÇESARAY;

19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu

21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAŞKALE;

19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu

21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇALDIRAN;

19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu

21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇATAK;

19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu

21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ERCİŞ;

19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu

21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GEVAŞ;

19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu

21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜRPINAR;

19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu

21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

MURADİYE;

19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu

21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÖZALP;

19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu

21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

SARAY;

19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu

21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı