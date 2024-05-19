Van’da bir süredir devam eden bahar yağışları meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre bu hafta da etkisini gösterecek. Bölge genelinde yağışların devam edeceği öngörülen meteorolojik verilerde 23 Mayıs Perşembe gününe kadar Van’ın genelinde çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında ara ara mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen Van’da bir süre daha yağışlar etkisini gösterecek.
Van’da beş günlük hava durumu tahmini ise şu şekilde olacak;
İPEKYOLU;
19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu
21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
TUŞBA;
19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu
21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
EDREMİT;
19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu
21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAHÇESARAY;
19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu
21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAŞKALE;
19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu
21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇALDIRAN;
19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu
21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇATAK;
19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu
21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ERCİŞ;
19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu
21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GEVAŞ;
19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu
21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜRPINAR;
19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu
21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
MURADİYE;
19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu
21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÖZALP;
19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu
21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
SARAY;
19 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
20 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu
21 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı