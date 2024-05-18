Van'ın Saray ilçesi Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontrollerde İran uyruklu 6 kişinin yanında 8 çuval içerisinde çok sayıda Allium giganteum (dev soğan) bitkisi yurt dışına çıkarmaya çalışırken tespit edilmiştir.

Bitkilerin Yumrularıyla birlikte ve yumrusuz olarak çok sayıda bitkinin doğayı tahrip ederek toplandığı tespit edilmiş olup tüm bitkilere Doğa Koruma Milli Parklar Van Merkez Şefliği ekiplerince el konuldu.

El konulan tüm bitkiler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgöçe'ye Geofit bahçesine tekrar ekilmek üzere teslim edildi. Şahıslar hakkında biyoçeşitliliği tahripten toplam 2 milyon 322 bin 846 TL idari para cezası verildi.