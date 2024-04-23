Döviz kurlarındaki dalgalanma devam ediyor.

Bu nedenle brent petrol fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor.

Yaşanan hareketlilik ise direkt olarak akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Sürücüler ise fiyatları yakından takip ediyor.

İndirim yolda

Son olarak sektör temsilcilerinden, sürücüleri sevindiren haber geldi.

Akaryakıtta indirim beklentisi oluştu.

1 lira 40 kuruş

Buna göre; 25 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 40 kuruşluk bir indirim öngörülüyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.