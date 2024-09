Adilcevaz ilçesinde gece yağan yağmur, Süphan Dağı'nda yerini kar yağışına bıraktı. Van Gölü'nün kuzeyinde ve Adilcevaz ilçesinin sınırlarında bulunan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışıyla birlikte Süphan Dağı beyaza bürünürken, Adilcevaz ve çevresindeki yerleşim yerlerinde ise hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.

Cep telefonuyla Süphan Dağı'nı görüntüleyen Mehmet Said Emen, “Kar yağışı Süphan Dağı'na ayrı bir güzellik katmıştır. Bu dağ her mevsim bir başka güzeldir. Şu an beyaz gelinliğini giymiş bir vaziyette. Burası tam bir doğa harikası” dedi