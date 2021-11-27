Velimeşespor-Turgutluspor maçı canlı izle! 2.lig maçları

Maç severlerin merakla beklediği büyük maç ne zaman saat kaçta yayınlanacak hangi takımların maçları var hangi takım kazanacak maçlar kaç kaç bitecek takımlardan hangisi daha iyi oynayacak hangi kanallar maçları ücretsiz yayınlayacak?

Maç ne zaman?

27.11.2021 13:00

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