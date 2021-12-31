Vanspor’da ilk ayrılık gerçekleşti
2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve ilk dereyi 32 puanla sekizinci sırada tamamlayan Vanspor’da, ilk resmi ayrılık gerçekleşti.
İkinci yarı hazırlıklarının Antalya’da sürdüren Vanspor’da, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Dış transferde birçok futbolcu ile görüşmelerini sürdüren Vanspor, iç transferde de bazı futbolcularla yollarını ayırdı. İlk olarak Güney Tutcuoğlu, Sercan Kaya ve Berat Çetinkaya ile yollarını ayıran Vanspor’da bir resmi ayrılık daha gerçekleşti. Sezon başında transfer edilen Mehmet Şirin Soydan ile yollar ayrıldı. Soydan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Vanspor ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
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