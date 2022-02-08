Vanspor’a yeni transfer! İşte o isim...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor, son olarak Bayburt Özel İdare Spor forması giyen futbolcu Ali Aydemir ile sözleşme imzaladı.

Vanspor’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, transfer çalışmaları kapsamında son olarak Bayburt Özel İdare Spor forması giyen Ali Aydemir ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İmza töreni İdari İşlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Türkmen Kaya'nın katılımıyla gerçekleşti" denildi.