Vanspor'un grubunda son 3 hafta…

Ligde son haftalara girilirken, maçların kıran kırana geçmesi bekleniyor. Özellikle play-off potasında bulunan takımların son 3 haftada ortaya koyacağı performans merak ediliyor. Temsilcimiz Vanspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Ankaraspor ile 2-2 berabere kalarak, önemli 2 puan kaybetmişti. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, hafta sonu deplasmanda karşılaştığı ve 2-1 öne geçtiği maçta Ankaraspor ile 2-2 berabere kalarak, son 3 haftaya girilirken önemli 2 puan daha kaybetti. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla üst sıralardan kopan Van temsilcisi, son 3 haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

Vanspor'un grubunda Kahramanmaraşspor ve Niğde Anadolu FK'nın düşmesi kesinleşirken, lider Sakaryaspor ise bitime 3 hafta kala en yakın rakibine 8 puan fark atmayı başardı. Grupta tüm gözler play-off potasındaki takımlara çevrilirken, son maçların kıran kırana geçmesi bekleniyor. Play-off potasında bulunan Bodrumspor 70, 1461 Trabzon FK 67, Sivas Belediyespor 63, Çorum FK'nın 61 puanı bulunurken, play-off potasını zorlayan Vanspor'un 60, Afjet Afyonspor'un ise 59 puanı bulunuyor.

Play-off potasını yakından ilgilendiren maçta 67 puanla üçüncü sırada bulunan 1461 Trabzon FK, bu hafta Van deplasmanına gelirken, diğer rakipler ise Vanspor'a oranla nispeten kolay takımlarla mücadele edecek. 70 puanla ikinci sırada yer alan Bodrumspor, sahasında İnegölspor'u konuk ederken, 63 puanla dördüncü sırada yer alan Sivas Belediyespor ise sahasında Diyarekirspor ile kozlarını paylaşacak. 61 puanla beşinci sırada yer alan Çorum FK sahasında ligden düşmesi kesinleşen Niğde Anadolu FK'yı konuk ederken, 59 puanla yedinci sırada yer alan Afjet Afyonspor ise Bayburt Özel İdarespor deplasmanına gidecek.