Vanspor Store Mağazası açıldı

Vanspor’un lisanlı ürünlerinin satıldığı store mağazası Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Merkez Bankası yanında açıldı. Geçtiğimiz aylarda Kale Kavşağı Haskaya Opet tesisleri içinde hizmete açılan Vanspor Spor Store Mağazası, buradaki şubesini kapatarak, kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde açtı.

Kırmızı- Siyahlı ekibin lisanslı ürünlerinin satıldığı stora mağazasının açılışına Açılışa Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Vanspor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, Van TSO Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar katıldı. Kurdele kesiminin ardından, açılışa katılan protokol üyeleri store mağazasını gerek, satılan ürünler hakkında bilgi aldı.

Van Bölge Gazetesi