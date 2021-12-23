Vanspor, ilk devrenin son maçına çıkıyor

Kırmızı-Siyahlılar, ilk devrenin son maçına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği İnegölspor'u 3-1 mağlup eden Vanspor, Pazar günü Niğde Anadolu FK'ya konuk oluyor. Van temsilcisi, ilk devrenin son maçını kazanarak, hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor. Turgay Karatekin teknik sorumluluğunda İskele'deki Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Van temsilcisi, ilk devredeki son maçını kazanmak istiyor.

İnegölspor galibiyetiyle moral bulan Vanspor'da, futbolcuların morallerinin üst seviyelerde olduğu gözlemlendi. Ligde oynadığı 18 maçlık periyotta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Vanspor, ilk devrede son maçına çıkacak. Pazar günü saat 13.00'te Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampus Stadyumu'nda başlayacak olan karşılaşmada, taraflar puan veya puanlar hedefliyor. 6 puanla son sırada yer alan Niğde Anadolu FK, oynadığı 18 maçlık periyotta, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet alırken, son haftalarda istediği sonuçları alamıyor.

Geçtiğimiz hafta ligin güçlü takımlarından Bodrumspor'a konuk olan ve 1-0 öne geçen Niğde Anadolu FK son saniyelerde kalesinde gördüğü golle sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Ev sahibi takım her ne kadar son sıralarda yer alsa da, ortaya koyduğu futbolla dikkat edilmesi gereken bir takım konumunda bulunuyor.

GRUPTA KIRAN KIRANA MAÇLAR OYNANACAK

İlk devrenin son maçında lider Sakaryaspor sahasında üçüncü sıradaki Sivas Belediyespor'u konuk ederken, ikinci sıradaki Hekimoğlu Trabzonspor ise sahasında dokuzuncu sıradaki Ankaraspor'u misafir edecek. Dördüncü sıradaki Çorum FK deplasmanda beşinci sıradaki Afjet Afyonspor'a konuk olurken, altıncı sıradaki Bayburt Özel İdarespor ise deplasmanda on sekizinci sıradaki Ergene Velimeeşspor'la karşı karşıya gelecek. Yedinci sıradaki Bodrumspor deplasmanda on yedinci sıradaki Adıyaman FK'ya konuk olurken, Somaspor ise İnegölspor'un misafiri olacak. Serik Belediyespor deplasmanda Etimesgut Belediyespor'un konuğu olurken, Turgutluspor ise Kahramanmaraşspor'u konuk edecek. Diyarbekirspor ise Sarıyer'e konuk edecek.

bölgegazetesi