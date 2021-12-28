Vanspor, ilk devrede 32 puan topladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Pazar günü deplasmanda karşılaştığı Niğde Anadolu FK'yı 1-0 mağlup ederek, ilk devreyi galibiyetle tamamladı. Van temsilcisi, ilk devreyi 32 puanla sekizinci sırada tamamladı.

SPOR 28.12.2021, 09:48 28.12.2021, 09:50
Vanspor, ilk devrede 32 puan topladı

Sezona sancılı kongre süreci ve kısıtlı kadro ile başlayan Vanspor, ilk devrede 32 puan topladı. Kırmızı- Siyahlılar ilk devrede oynadığı 19 maçlık periyotta, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlup alırken, rakip filelere gönderdiği 27 gole karşılık, kalesinde 25 gol gördü. Lige Saffet İşler teknik sorumluluğunda Adıyaman galibiyetiyle başlayan ve ilk 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Vanspor, Sivas mağlubiyetinin ardından ciddi bir düşüşe geçti. Sivas mağlubiyetinin ardından galibiyeti unutan Van temsilcisi, on dördüncü haftada Saffet İşler ile yollarını ayırdı.

Saffet İşler teknik sorumluluğunda, 14 maçlık periyotta 25 puan toplayan Vanspor, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Saffet İşler'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Turgay Karatekin sorumluluğunda 5 lig, 1 kupa maçına çıkan Vanspor, 3 mağlubiyet, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 2021-2022 sezonunun ilk devresinde oynadığı 19 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik alan Vanspor, 5 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rakip kaleyi 27 golle havalandıran temsilcimiz Vanspor, kalesinde ise 25 gol gördü. VAN TEMSİLCİSİ 9 GALİBİYET ALDI Ligin açılış maçında evinde konuk ettiği Adıyaman FK'yı 2-1 mağlup eden Vanspor, ligin ikinci hafta maçında ise deplasmanda karşılaştığı Afjet Afyonspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

3. hafta maçında sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 3-1'le geçen Kırmızı-Siyahlılar, dördüncü hafta maçında ise deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 2-1'le geçmeyi başardı. Ligin beşinci hafta maçında sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan Van temsilcisi, altıncı hafta maçında ise deplasmanda Turgutluspor'u 3-1'le geçmeyi başardı. 7. hafta maçında sahasında Serik Belediyespor'u 2-0'la geçen Saffet İşler'in öğrencileri, sekizinci hafta maçında ise deplasmanda karşılaştığı grubun zayıf takımlarından Kahramanmaraşspor'u 3-0 mağlup etti. Ligin dokuzuncu haftasında sahasında Sivas Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Kara Kobralar, onuncu hafta maçında ise deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'a 5-0 gibi net bir skorla mağlup oldu.

Bu haftalarda sancılı bir süreç yaşayan Vanspor, ligin onbirinci hafta maçında sahasında konuk ettiği Sarıyer'i 1-0'la geçerken, 12. hafta maçında ise Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Van temsilcisi, ligin on üçüncü hafta maçında sahasında konuk ettiği Bodrumspor'a ise 3-1 mağlup olurken, ligin on dördüncü hafta maçında ise deplasmanda karşılaştığı Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin on beşinci hafta maçında deplasmanda Somaspor'a 2-0 mağlup olan Van temsilcisi, on altıncı hafta maçında ise sahasında Ankaraspor ile 2-2 berabere kaldı. Ligin on yedinci hafta maçında Hekimoğlu Trabzon'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Vanspor, on sekizinci hafta maçında ise sahasında İnegölspor'u 3-1'le geçti. Van temsilcisi ilk devrenin son maçında ise deplasmanda Niğde Anadolu FK'yı 1-0'la geçerek, ilk devreyi galibiyetle tamamladı.

bölgegazetesi

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6. Çorum FK 19 34
7. Somaspor 19 32
8. Silahtaroğlu Vanspor FK 19 32
9. Bodrumspor 19 31
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