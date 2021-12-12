Vanspor Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman?

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Trabzon deplasmanında grubun güçlü takımlarından Hekimoğlu Trabzonspor’a konuk oluyor.

Maçı orta hakem olarak Ayberk Demirbaş yönetirken, yardımcılıklarını ise Muhammet Ali Doğan ve Mehmet Kağan Bingül yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Levent Balcı.

Vanspor geçtiğimiz hafta evinde Ankaraspor ile 2-2 berabere kalırken, Hekimoğlu Trabzonspor ise Bodrumspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Vanspor Teknik Direktörü Turgay Karatekin cezalı olduğu için takımın başında yer almıyor.

Ev sahibi ekip sahaya; Özkan Karabulut, Miraç Acer, Onur Akdeniz, Berkay Sefa Kara, Hakan Yavuz, Hakan Yeşil, Yasin Palaz, Mehmet Sak, Hakan Demir, Abdulkadir Beyazit ve Ali Aytemur ilk onbiri ile çıkıyor.

Vanspor ise sahaya; Aydın Bağ, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Mete Yıldız, Barış Gök, Furkan Polat, Oktay Aydin, Selim Kayacı, Kubilay Akyüz, Sedat Komi ve Hamza Küçükköylü ilk onbiri ile çıkıyor.